Брелоки с функцией карты «Тройка» начнут продавать в июне в кассах «Аэроэкспресса»

Поездку на аэроэкспрессах с июня 2018 г. можно будет оплатить с помощью брелока с чипом карты «Тройка». Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» начнут продавать во всех кассах «Аэроэкспресса». Первая партия брелоков поступит в продажу в июне. Их можно будет узнать по изображению звезды — логотипа «Аэроэкспресса».

Как добавил заместитель Мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , в кассах «Аэроэкспресса» можно пополнить «Тройку». С ее помощью пассажиры также могут оплачивать проезд в аэроэкспрессе. Для этого на «Тройке» должна быть записана сумма не меньше стоимости билета. Карту нужно просто поднести к считывателю на турникетах аэроэкспресса.

Брелоки с функцией карты «Тройка» желающие могут приобрести в сувенирных магазинах столичного метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение». Цена брелока, как и в подземке, так и в кассах «Аэроэкспресса» — 300 руб.

Фото взято:

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