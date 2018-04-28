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В Омске трамваи будут ходить до 23.00
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В Омске трамваи будут ходить до 23.00 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 3 мая омские трамваи будут работать в две смены. График изменили по просьбам горожан.
«С 3 мая движение на трамвайных маршрутах №№ 2, 4, 8 и 9 будет осуществляться до 23.00 с интервалом 30 минут после 21.00. На маршрутах №№ 2, 8 и 9 после 21:00 на линии будут выходить по два трамвая, на маршруте №4 — по четыре трамвая», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В департаменте транспорта пообещали, что работа по перевозке пассажиров в вечернее время будет продолжена.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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