В Омске трамваи будут ходить до 23.00

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 3 мая омские трамваи будут работать в две смены. График изменили по просьбам горожан.

«С 3 мая движение на трамвайных маршрутах №№ 2, 4, 8 и 9 будет осуществляться до 23.00 с интервалом 30 минут после 21.00. На маршрутах №№ 2, 8 и 9 после 21:00 на линии будут выходить по два трамвая, на маршруте №4 — по четыре трамвая», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В департаменте транспорта пообещали, что работа по перевозке пассажиров в вечернее время будет продолжена.