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Дождливо будет в Вологде в предстоящие праздничные выходные
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Трамп и Меркель "проехались" по России

Дождливо будет в Вологде в предстоящие праздничные выходные 

Вологда.рф 33 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Теплая, но пасмурная погода ждет вологжан в первые майские выходные. Синоптики прогнозируют дожди.
Сегодня в областной столице будет тепло, воздух прогреется до +11 градусов. Во второй половине дня вероятен дождь, поэтому, выходя на улицу, лучше захватить зонт.
Первый из череды выходных дней будет дождливым. Осадки ожидаются с самого утра и до вечера. Правда, столбики термометров не опустятся ниже +12 градусов. На один градус теплее будет в понедельник, но в течение всего дня вновь будет идти дождь.
На первомай в Вологде синоптики прогнозируют кратковременные дожди и облачную погоду. Температура воздуха сохранится на отметке в +13 градусов.
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