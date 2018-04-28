Дождливо будет в Вологде в предстоящие праздничные выходные

Теплая, но пасмурная погода ждет вологжан в первые майские выходные. Синоптики прогнозируют дожди.

Сегодня в областной столице будет тепло, воздух прогреется до +11 градусов. Во второй половине дня вероятен дождь, поэтому, выходя на улицу, лучше захватить зонт.

Первый из череды выходных дней будет дождливым. Осадки ожидаются с самого утра и до вечера. Правда, столбики термометров не опустятся ниже +12 градусов. На один градус теплее будет в понедельник, но в течение всего дня вновь будет идти дождь.