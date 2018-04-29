Часть платформы станции метро «Багратионовская» в Москве открылась для поездок из центра

С субботы для пассажиров открыта после ремонта часть платформы станции московского метро «Багратионовская» по направлению движения поездов из центра города, сообщает РИАМО

"Посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме первого — в торцевой части платформы продолжается ремонт", — говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Режим работы платформы станции «Багратионовская» по направлению в центр останется прежним — посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме последнего.

Для дополнительного информирования пассажиров и оказания помощи в регулировании пассажиропотока на станциях «Фили» и «Багратионовская» дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Кроме этого, в подвижном составе Филевской линии организовано аудиоинформирование пассажиров о действующем режиме работы станции «Багратионовская».

В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии работы проводятся также на станциях «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская» и «Пионерская». Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.

Метро просит пассажиров быть внимательными при планировании поездок по Филевской линии и приносит извинения за доставленные неудобства.