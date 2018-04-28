Часть платформы метро «Багратионовская» открылась для поездов из центра

"С 28 апреля для пассажиров открыта после ремонта часть платформы станции «Багратионовская» по направлению движения поездов из центра города. Посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме первого — в торцевой части платформы продолжается ремонт", — сообщили представители центра.

Отмечается, что режим работы платформы для поездов, направляющихся в центр, останется прежним (пассажиры могут совершать посадку и высадку из всех вагонов, кроме последнего). С целью оказания помощи пассажирам на станциях «Фили» и «Багратионовская» дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.