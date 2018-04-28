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Часть платформы метро «Багратионовская» открылась для поездов из центра
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Часть платформы метро «Багратионовская» открылась для поездов из центра 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили об открытии части платформы станции метро «Багратионовская» для поездов из центра, передает агентство городских новостей «Москва».
"С 28 апреля для пассажиров открыта после ремонта часть платформы станции «Багратионовская» по направлению движения поездов из центра города. Посадка и высадка пассажиров производится из всех вагонов, кроме первого — в торцевой части платформы продолжается ремонт", — сообщили представители центра.
Отмечается, что режим работы платформы для поездов, направляющихся в центр, останется прежним (пассажиры могут совершать посадку и высадку из всех вагонов, кроме последнего). С целью оказания помощи пассажирам на станциях «Фили» и «Багратионовская» дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
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