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Новую железнодорожную станцию «Карачарово» построят в стиле хай‑тек
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Новую железнодорожную станцию «Карачарово» построят в стиле хай‑тек 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Железнодорожная станция «Карачарово» получит новый архитектурный облик, здание украсят стеклянные вестибюли и белая кровля, напоминающая трамплин, дизайн станции утвержден в Москомархитектуре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отличительной особенностью станции станет обилие стекла и металла, а основными цветами в оформлении — белый и оранжевый. В такой же гамме выполнен дизайн станции МЦК «Нижегородская», с которой «Карачарово» свяжет переход по принципу «сухие ноги». Общая площадь станции «Карачарово» составит более 3 тысяч квадратных метров.
«Вестибюли новой железнодорожной станции «Карачарово» будут полностью прозрачными. Стеклянные павильоны накроет необычного вида крыша. Она будет повторять форму трамплина как символа скорости и движения», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Строящуюся станцию называют мини-вокзалом Москвы, так как она станет конечным и начальным на маршрутах электричек четырех направлений: Горьковского, Курского, Казанского и частично Рижского. После завершения строительства «Карачарово» войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанское», который свяжет метро, МЦК и пригородные поезда.
Согласно проекту, на станции будет пять пассажирских платформ, которые построят удлиненными, чтобы у них смогли останавливаться 14-вагонные электропоезда пригородного сообщения, а также поезда дальнего следования. С пригородных поездов пассажиры смогут пересаживаться на МЦК. Также на станции построят 10 сквозных путей для пригородных электричек и скоростных поездов, плюс два тупиковых.
«Карачарово» войдет в состав крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла «Рязанское», который свяжет Кожуховскую и Большую кольцевую линию столичного метро, Московское центральное кольцо и наземный общественный транспорт.
Предполагаемый пассажиропоток ТПУ «Рязанское» в часы пик будет составлять около 110 тысяч человек в час и 600 тысяч пассажиров в день. Также в составе ТПУ построят подземный паркинг, торговый комплекс с торговыми галереями, ресторанами и кафе площадью 14 тысяч квадратных метров, а также высотное офисное здание и апартаменты. Строительство ТПУ «Рязанское» планируется завершить к 2022 году.
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