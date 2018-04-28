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В Москве временно закрыли часть платформы станции метро «Кунцевская»
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В Москве временно закрыли часть платформы станции метро «Кунцевская» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. На станции «Кунцевская» Филевской линии московского метро из-за ремонта временно закрыли часть платформы, сообщается на сайте столичной мэрии.
Посадка и высадка пассажиров по направлению из центра будет производиться из всех вагонов, кроме первого, говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, из-за проводимых на станции работ в рамках реконструкции Филевской линии. Пассажиры могут попасть на платформу только через вестибюли «Кунцевской» Арбатско-Покровской линии.
Реконструкция Филевской линии началась осенью 2016 года. На линии проводится усиление несущих конструкции станций, укрепление фундаментов платформ и вестибюлей, а также переустройство инженерных сетей.
РИА Недвижимость: последние новости
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