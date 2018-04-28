В Москве временно закрыли часть платформы станции метро «Кунцевская»

МОСКВА , 28 апр — РИА Недвижимость. На станции «Кунцевская» Филевской линии московского метро из-за ремонта временно закрыли часть платформы, сообщается на сайте столичной мэрии.

Посадка и высадка пассажиров по направлению из центра будет производиться из всех вагонов, кроме первого, говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, из-за проводимых на станции работ в рамках реконструкции Филевской линии. Пассажиры могут попасть на платформу только через вестибюли «Кунцевской» Арбатско-Покровской линии.

Реконструкция Филевской линии началась осенью 2016 года. На линии проводится усиление несущих конструкции станций, укрепление фундаментов платформ и вестибюлей, а также переустройство инженерных сетей.