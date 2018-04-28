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Строительство БКЛ московского метро не влияет на движение наземного транспорта
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Строительство БКЛ московского метро не влияет на движение наземного транспорта 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сооружение перегонных тоннелей при строительстве новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена ведется без прерывания работы наземного городского пассажирского транспорта, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
«Основные сложности при строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии — станций «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» — связаны с пересечением водных преград, железнодорожных и автомобильных магистралей. При этом сооружение перегонных тоннелей ведется без прерывания эксплуатации наземного транспорта», — сказал Жуков.
Он добавил, что перед началом работы и на всех ее этапах производится оценка поведения окружающих грунтов и влияние проходки на уже имеющиеся конструкции. Отдельно исследуются грунтово-водные условия в местах пересечения тоннелей и наземного транспорта. Все это требует больших трудозатрат и обязательного согласования с управляющими и контролирующими органами.
Первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» открыли в Москве 26 февраля. Замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, она будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).
Полную версию интервью читайте здесь >>
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