Строительство БКЛ московского метро не влияет на движение наземного транспорта 

Сооружение перегонных тоннелей при строительстве новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена ведется без прерывания работы наземного городского пассажирского транспорта, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
«Основные сложности при строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии — станций «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» — связаны с пересечением водных преград, железнодорожных и автомобильных магистралей. При этом сооружение перегонных тоннелей ведется без прерывания эксплуатации наземного транспорта», — сказал Жуков.
Он добавил, что перед началом работы и на всех ее этапах производится оценка поведения окружающих грунтов и влияние проходки на уже имеющиеся конструкции. Отдельно исследуются грунтово-водные условия в местах пересечения тоннелей и наземного транспорта. Все это требует больших трудозатрат и обязательного согласования с управляющими и контролирующими органами.
Первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» открыли в Москве 26 февраля. Замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, она будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).
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