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Дом-паровоз отреставрировали
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Дом-паровоз отреставрировали в Москве 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: mos.ru
Сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, которая напоминает паровозную трубу.
Завершилась реставрация дома с трубой, или дома-паровоза, расположенного на улице Новая Басманная.
Ремонтные работы продолжались более полугода. Специалисты очистили фасады, отреставрировали лицевую кладку стен, заменили водосточные трубы и отливы и привели в порядок балконы. Кровлю здания обновили, внешние стены покрасили в серый цвет. Кроме того, были восстановлены циферблаты часов на башне.
Отметим, что сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, которая напоминает паровозную трубу. Она появилась в середине 1930-х годов. Само здание было создано во второй половине XVIII века.
Сегодня в доме-паровозе расположен офис ОАО «Российские железные дороги», отмечает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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