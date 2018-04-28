Дом-паровоз отреставрировали

Сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, которая напоминает паровозную трубу.
Завершилась реставрация дома с трубой, или дома-паровоза, расположенного на улице Новая Басманная.
Ремонтные работы продолжались более полугода. Специалисты очистили фасады, отреставрировали лицевую кладку стен, заменили водосточные трубы и отливы и привели в порядок балконы. Кровлю здания обновили, внешние стены покрасили в серый цвет. Кроме того, были восстановлены циферблаты часов на башне.
Отметим, что сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, которая напоминает паровозную трубу. Она появилась в середине 1930-х годов. Само здание было создано во второй половине XVIII века.
Сегодня в доме-паровозе расположен офис ОАО «Российские железные дороги», отмечает официальный сайт мэра и правительства Москвы.