Ещё
Движение машин и парковку ТС ограничат на улицах Владивостока на Первомай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение машин и парковку ТС ограничат на улицах Владивостока на Первомай 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
1 мая на центральных улицах столицы Приморского края с 09:00 до 15:00 движение и парковка транспортных средств будут ограниченны. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.
Автомобильное движение будет ограничено по улице Светланской от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера; по улице Уборевича от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской; по улице Лазо от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова.
Также на период проведения праздничной демонстрации 1 мая движение ограничат по улице Петра Великого от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого; по улице Корабельной Набережной от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской; по Светланскому переулку от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной; по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской.
В это время нельзя будет проехать на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской; по улице Дальзаводской от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов и по улице Металлистов от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.
Кроме того, в данный период организуют двустороннее движение на участке улицы Алеутской от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской.
Объехать можно будет по Океанскому проспекту и улицам Семеновской, Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.
Власти Владивостока 1 мая обещают запустить фонтаны и водопад. Как сообщили в администрации города, подготовительные работы почти завершены.
360tv.ru: последние новости
Часть станции метро «Кунцевская» закроют 28 апреля Мэр Москвы рассказал об успехах работы системы распознавания лиц в метро Движение в центре Москвы ограничат из‐за репетиции парада в четверг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»27
Трамп и Меркель «проехались» по России283
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост835
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО144
Россию назвали страной второго сорта510
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение