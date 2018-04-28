Движение машин и парковку ТС ограничат на улицах Владивостока на Первомай

1 мая на центральных улицах столицы Приморского края с 09:00 до 15:00 движение и парковка транспортных средств будут ограниченны. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.

Автомобильное движение будет ограничено по улице Светланской от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера; по улице Уборевича от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской; по улице Лазо от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова.

Также на период проведения праздничной демонстрации 1 мая движение ограничат по улице Петра Великого от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого; по улице Корабельной Набережной от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской; по Светланскому переулку от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной; по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской.

В это время нельзя будет проехать на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской; по улице Дальзаводской от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов и по улице Металлистов от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Кроме того, в данный период организуют двустороннее движение на участке улицы Алеутской от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской.

Объехать можно будет по Океанскому проспекту и улицам Семеновской, Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.