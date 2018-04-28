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Мосприрода: На деревьях в природных парках Москвы начали распускаться листья
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Мосприрода: На деревьях в природных парках Москвы начали распускаться листья 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«На деревьях и кустарниках, растущих на природных территориях, начали распускаться листья. В «Бирюлево» распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая. Повсеместно начинают распускать листья рябина, ива и лиственница», — сказал собеседник агентства.
В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на тополе уже появились сережки, также стали распускаться крыжовник и смородина. В «Сокольниках» появились листья на черемухе, добавил представитель учреждения.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что сакуры в Бирюлевском дендропарке, Аптекарском огороде и Главном ботаническом саде им. Н. Цицина расцветут в начале мая.
Агентство «Москва»: последние новости
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