Мосприрода: На деревьях в природных парках Москвы начали распускаться листья

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

«На деревьях и кустарниках, растущих на природных территориях, начали распускаться листья. В «Бирюлево» распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая. Повсеместно начинают распускать листья рябина, ива и лиственница», — сказал собеседник агентства.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на тополе уже появились сережки, также стали распускаться крыжовник и смородина. В «Сокольниках» появились листья на черемухе, добавил представитель учреждения.