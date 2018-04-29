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Чаепития и концерты организуют для бездомных в Москве во время майских праздников
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Чаепития и концерты организуют для бездомных в Москве во время майских праздников 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
В майские праздники для бездомных в Москве проведут чаепития и концерты. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации им. Е. Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций. 7 мая — в ЦСА им. Е. Глинки пройдет праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая — в Центре и его территориальных отделениях, в том числе в пункте оказания срочной социальной помощи (ул. Краснопрудная, вл. 3/5), будут организованы просмотры прямой трансляции Парада Победы на Красной площади», — уточнили в пресс-службе.
В департаменте отметили, что для подопечных центра к празднованию Дня Победы запланированы экскурсии.
«В период празднования Дня Победы для подопечных ЦСА запланированы экскурсии на Поклонную гору с посещением Центрального музея Великой Отечественной войны», — заключили в пресс-службе.
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