Чаепития и концерты организуют для бездомных в Москве во время майских праздников

В майские праздники для бездомных в Москве проведут чаепития и концерты. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации им. Е. Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций. 7 мая — в ЦСА им. Е. Глинки пройдет праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая — в Центре и его территориальных отделениях, в том числе в пункте оказания срочной социальной помощи (ул. Краснопрудная, вл. 3/5), будут организованы просмотры прямой трансляции Парада Победы на Красной площади», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что для подопечных центра к празднованию Дня Победы запланированы экскурсии.

«В период празднования Дня Победы для подопечных ЦСА запланированы экскурсии на Поклонную гору с посещением Центрального музея Великой Отечественной войны», — заключили в пресс-службе.