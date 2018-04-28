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На Белорусском направлении МЖД полностью отменили поезд из Москвы
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На Белорусском направлении МЖД полностью отменили поезд из Москвы 

ИД «Собеседник» 28 минут назад
В субботу, 28 апреля, движение поезда на участке Москва — Голицыно было отменено.
Об этом в своем твиттере рассказывает Центральная пассажирская компания (ЦППК). Отмечается, что полностью был отменен поезд № 6503, следовавший из Москвы в Голицыно.
Позже был отменен и поезд № 6220, следовавший по маршруту Голицыно — Икша.
Причины отмены не уточняются.
Внимание! Белорусское направление. Полная отмена п. 6503 (Москва — Голицыно).
— ЦППК (@centralppk) 28 апреля 2018 г.
Дополнение. Белорусское направление. Полная отмена п. 6220 (Голицыно — Икша).
— ЦППК (@centralppk) 28 апреля 2018 г.
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