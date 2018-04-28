На Белорусском направлении МЖД полностью отменили поезд из Москвы

В субботу, 28 апреля, движение поезда на участке Москва Голицыно было отменено.

Об этом в своем твиттере рассказывает Центральная пассажирская компания (ЦППК). Отмечается, что полностью был отменен поезд № 6503, следовавший из Москвы в Голицыно.

Позже был отменен и поезд № 6220, следовавший по маршруту Голицыно — Икша.

Причины отмены не уточняются.

Внимание! Белорусское направление. Полная отмена п. 6503 (Москва — Голицыно).

— ЦППК (@centralppk) 28 апреля 2018 г.

Дополнение. Белорусское направление. Полная отмена п. 6220 (Голицыно — Икша).

— ЦППК (@centralppk) 28 апреля 2018 г.