Две электрички полностью отменили на Белорусском направлении МЖД 

Центральная пригородная пассажирская компания в субботу полностью отменила две электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги, одна из них должна была следовать из Москвы в Голицыно, вторая — из Голицына в Икшу, сообщается в Twitter-аккаунте перевозчика.
«Внимание! Белорусское направление. Полная отмена поезда №6503 (Москва — Голицыно)», — отмечается в сообщении.
Позднее появилось сообщение, что на Белорусском направлении полностью отменен поезд №6220, который должен был следовать по маршруту Голицыно — Икша.
Причины отмены электричек не сообщаются.