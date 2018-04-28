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Две электрички полностью отменили на Белорусском направлении МЖД
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Две электрички полностью отменили на Белорусском направлении МЖД 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Центральная пригородная пассажирская компания в субботу полностью отменила две электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги, одна из них должна была следовать из Москвы в Голицыно, вторая — из Голицына в Икшу, сообщается в Twitter-аккаунте перевозчика.
«Внимание! Белорусское направление. Полная отмена поезда №6503 (Москва — Голицыно)», — отмечается в сообщении.
Позднее появилось сообщение, что на Белорусском направлении полностью отменен поезд №6220, который должен был следовать по маршруту Голицыно — Икша.
Причины отмены электричек не сообщаются.
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