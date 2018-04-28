Две электрички полностью отменили на Белорусском направлении МЖД

Центральная пригородная пассажирская компания в субботу полностью отменила две электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги, одна из них должна была следовать из Москвы Голицыно , вторая — из Голицына в Икшу, сообщается в Twitter-аккаунте перевозчика.

«Внимание! Белорусское направление. Полная отмена поезда №6503 (Москва — Голицыно)», — отмечается в сообщении.

Позднее появилось сообщение, что на Белорусском направлении полностью отменен поезд №6220, который должен был следовать по маршруту Голицыно — Икша.

Причины отмены электричек не сообщаются.