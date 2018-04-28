В зоопарке поселилась семья голубых баранов

В Московском зоопарке поселилась семья голубых баранов

На официальном сайте мэра Москвы сообщили о семье голубых баранов, которые теперь живут в Московском зоопарке.

Москвичи и гости столицы могут наблюдать за двухлетним самцом и тремя годовалыми самками. Сообщается, что сейчас жильцы привыкают к новому месту поселения. Животные находятся в вольере, сооруженном на Турьей горке. Это новая территория зоопарка. Наблюдать за ними лучше всего утром и вечером, передают «Известия»

Из-за сокращения кормовой среды и браконьерства численность голубых баранов очень не велика и они являются редкостью в зоопарках. Название животные получили за необычный окрас. Особенно в зимнее время можно увидеть голубой отлив шерсти на боках, спине и мордочке животных.

Напомним, что ранее появилась информация о рождении детенышей краснокнижных пеликанов в Московском зоопарке.