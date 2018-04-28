Новую ж/д станцию «Карачарово» на Горьковском направлении МЖД построят в стиле хай-тек

Дизайн новой железнодорожной станции «Карачарово» на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) утвержден Москомархитектурой. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Ж/д станция «Карачарово» будет построена в стиле хай-тек. Дизайн станции утвержден в Москомархитектуре. Его отличительной особенностью станет обилие стекла, металла, а основными цветами в оформлении станут белый и оранжевый. В такой же гамме выполнен дизайн станции Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская», с которой «Карачарово» свяжет переход по принципу «сухие ноги». Общая площадь станции «Карачарово» составит более 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , вестибюли новой железнодорожной станции будут полностью прозрачными. Стеклянные павильоны накроет необычного вида крыша — она будет выполнена в форме трамплина, как символа скорости и движения.

В материале поясняется, что по проекту на «Карачарово» будет предусмотрено пять пассажирских платформ, 10 сквозных путей для электричек и скоростных поездов, а также два тупиковых. Платформы построят удлиненными для остановки 14-вагонных пригородных электропоездов, а также поезда дальнего следования. С электричек пассажиры смогут пересаживаться на МЦК. Строительство «Карачарово» планируется завершить до конца 2018 г.

Станция «Карачарово» войдет в состав крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла «Рязанское». Он свяжет Кожуховскую линию метро, Большую кольцевую линию, МЦК и наземный общественный транспорт. Предполагается, что пассажиропоток ТПУ «Рязанское» в часы пик будет составлять около 110 тыс. человек в час и 600 тыс. пассажиров в день. В составе ТПУ планируется построить подземный паркинг, торговый комплекс с торговыми галереями, ресторанами и кафе площадью 14 тыс. кв. м, а также высотное офисное здание и апартаменты. Строительство ТПУ «Рязанское» планируется завершить к 2022 г.