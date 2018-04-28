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Брелоки с функцией карты «Тройка» начнут продавать в июне в кассах «Аэроэкспресса»
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Брелоки с функцией карты «Тройка» начнут продавать в июне в кассах «Аэроэкспресса» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Поездку на аэроэкспрессах с июня 2018 г. можно будет оплатить с помощью брелока с чипом карты «Тройка». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» начнут продавать во всех кассах «Аэроэкспресса». Первая партия брелоков поступит в июне. Их можно будет узнать по изображению звезды — логотипа «Аэроэкспресса»», — говорится в сообщении.
Как добавил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в кассах «Аэроэкспресса» можно пополнить «Тройку». С ее помощью пассажиры также могут оплачивать проезд в аэроэкспрессе. Для этого на «Тройке» должна быть записана сумма не меньше стоимости билета. Карту нужно просто поднести к считывателю на турникетах аэроэкспресса.
В материале уточняется, что брелоки с функцией карты «Тройка» желающие могут приобрести в сувенирных магазинах столичного метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение». Цена брелока как и в подземке, так и в кассах «Аэроэкспресса» — 300 руб.
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