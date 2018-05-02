В столице может быть побит температурный рекорд

В Москве может быть побит температурный рекорд сорокалетней давности

Рекордно теплая температура воздуха может быть повторена в Москве 2 мая, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в среду. Ранее в центре рассказали, что в столице в среду температура может составить 28 градусов тепла. "Сегодня в столичном регионе метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона, ожидается преобладание солнечной и аномально теплой погоды с температурным фоном на 5 градусов выше, чем положено в середине лета, не исключен повтор рекорда 1977 года — плюс 28,2", — рассказали в "Фобосе". Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере