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В Москве в среду ожидается рекордная жара
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В Москве в среду ожидается рекордная жара 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Рекордно жаркая погода придет в Москву в среду, 2 мая. Температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, сообщает центр погоды «Фобос». Последний раз такая температура была в столице 41 год назад, отмечает «Лайф».
Согласно информации метеорологической службы, в ночь на среду температура воздуха составит около плюс 13-15 градусов тепла. Однако днем столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов.
Специалисты предупреждают, что, несмотря на аномальную жару, с 15:00 до 18:00 в городе могут сформироваться мощные кучевые облака. Это предполагает возникновение молний, очаговых ливней, усиление ветра и даже град.
Как ранее сообщал «Лайф», Гидрометцентр России объявил на 2 мая в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности в связи с предполагаемыми ветром и грозой.
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