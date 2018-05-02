В Москве в среду ожидается рекордная жара

Рекордно жаркая погода придет в Москву в среду, 2 мая. Температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, сообщает центр погоды «Фобос». Последний раз такая температура была в столице 41 год назад, отмечает «Лайф».

Согласно информации метеорологической службы, в ночь на среду температура воздуха составит около плюс 13-15 градусов тепла. Однако днем столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов.

Специалисты предупреждают, что, несмотря на аномальную жару, с 15:00 до 18:00 в городе могут сформироваться мощные кучевые облака. Это предполагает возникновение молний, очаговых ливней, усиление ветра и даже град.