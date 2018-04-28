Первыми в Москве отключат от тепла промышленные предприятия

Первыми в Москве отключат от отопления промышленные предприятия, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства. Отопление в российской столице начнут отключать с воскресенья, 29 апреля. Как напоминается в пресс-релизе, отопительный сезон в Москве заканчивается, если среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику. «Отопление в городе отключают поэтапно. Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах — в детских садах, школах больницах, поликлиниках», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова. На полное отключение тепла энергетикам отводится до пяти дней, но обычно они справляются быстрее, добавляется в пресс-релизе.

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