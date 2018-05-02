Облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Облачная погода и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов тепла. Синоптики также предупреждают о небольшом дожде.

Ветер днем юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Подмосковье в среду также будет по-летнему жарко, столбик термометра может подняться до плюс 30 градусов.

В ночь на четверг температура в столице составит от 9 до 11 градусов тепла.