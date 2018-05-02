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Облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в среду
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Облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в среду 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Облачная погода и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха составит от 26 до 28 градусов тепла. Синоптики также предупреждают о небольшом дожде.
Ветер днем юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду также будет по-летнему жарко, столбик термометра может подняться до плюс 30 градусов.
В ночь на четверг температура в столице составит от 9 до 11 градусов тепла.
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