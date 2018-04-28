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В кассах «Аэроэкспресса» начнут продавать «Тройку»
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Брелоки «Тройка» для оплаты поездок на аэроэкспрессе поступят в продажу в июне 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
Брелоки с функцией транспортной карты "Тройка" можно будет использовать для оплаты проезда на аэроэкспрессах. Специальная серия сувениров появится в продаже в июне, сообщил в субботу портал мэра и правительства Москвы.
"Брелоки с функцией транспортной карты "Тройка" начнут продавать во всех кассах "Аэроэкспресса". Первая партия брелоков поступит в июне. Их можно будет узнать по изображению звезды — логотипа "Аэроэкспресса", — говорится в сообщении.
По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, в кассах "Аэроэкспресса" уже можно пополнить карту "Тройку", с помощью которой пассажиры могут оплачивать проезд в аэроэкспрессе. Для этого на "Тройке" должна быть записана сумма не меньше стоимости билета.
Брелоки с логотипом " Аэроэкспресса" можно будет приобрести в сувенирных магазинах метро, на стойках "Живое общение" и в кассах "Аэроэкспресса". Уточняется, что цена на сувенир останется прежней — 300 рублей.
Сувенирную продукцию с чипами "Тройки" можно использовать не только для оплаты проезда, но и для прохода в Московский зоопарк, планетарий и Третьяковскую галерею.
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