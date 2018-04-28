Брелоки «Тройка» для оплаты поездок на аэроэкспрессе поступят в продажу в июне

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» можно будет использовать для оплаты проезда на аэроэкспрессах. Специальная серия сувениров появится в продаже в июне, сообщил в субботу портал мэра и правительства Москвы

"Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» начнут продавать во всех кассах «Аэроэкспресса». Первая партия брелоков поступит в июне. Их можно будет узнать по изображению звезды — логотипа «Аэроэкспресса», — говорится в сообщении.

По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, в кассах «Аэроэкспресса» уже можно пополнить карту «Тройку», с помощью которой пассажиры могут оплачивать проезд в аэроэкспрессе. Для этого на «Тройке» должна быть записана сумма не меньше стоимости билета.

Брелоки с логотипом " Аэроэкспресса" можно будет приобрести в сувенирных магазинах метро, на стойках «Живое общение» и в кассах «Аэроэкспресса». Уточняется, что цена на сувенир останется прежней — 300 рублей.

Сувенирную продукцию с чипами «Тройки» можно использовать не только для оплаты проезда, но и для прохода в Московский зоопарк, планетарий и Третьяковскую галерею.