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Брелоки «Тройка» для оплаты поездок на аэроэкспрессе поступят в продажу в июне
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Брелоки «Тройка» для оплаты поездок на аэроэкспрессе поступят в продажу в июне 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» можно будет использовать для оплаты проезда на аэроэкспрессах. Специальная серия сувениров появится в продаже в июне, сообщил в субботу портал мэра и правительства Москвы.
"Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» начнут продавать во всех кассах «Аэроэкспресса». Первая партия брелоков поступит в июне. Их можно будет узнать по изображению звезды — логотипа «Аэроэкспресса», — говорится в сообщении.
По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, в кассах «Аэроэкспресса» уже можно пополнить карту «Тройку», с помощью которой пассажиры могут оплачивать проезд в аэроэкспрессе. Для этого на «Тройке» должна быть записана сумма не меньше стоимости билета.
Брелоки с логотипом " Аэроэкспресса" можно будет приобрести в сувенирных магазинах метро, на стойках «Живое общение» и в кассах «Аэроэкспресса». Уточняется, что цена на сувенир останется прежней — 300 рублей.
Сувенирную продукцию с чипами «Тройки» можно использовать не только для оплаты проезда, но и для прохода в Московский зоопарк, планетарий и Третьяковскую галерею.
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