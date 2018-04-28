Брелоками «Тройка» можно будет оплатить поездку на аэроэкспрессе

Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» начнут продавать во всех кассах «Аэроэкспресса». Первая партия поступит в продажу в июне, на изделиях будет изображение звезды — логотипа перевозчика.

Пополнить обычную «Тройку в кассах „Аэроэкспресса“ можно уже сейчас, оплатить проезд на поезде также возможно, напомнил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов . „Для этого на „Тройке“ должна быть записана сумма не меньше стоимости билета. Карту нужно просто поднести к считывателю на турникетах аэроэкспресса“, — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы

Брелоки с чипом „Тройки“ также можно купить в сувенирных магазинах метро на станциях „Трубная“ и „Маяковская“, на стойках „Живое общение“ столичной подземки. В кассах „Аэроэкспресса“ цена изделия будет такой же, как и в метро — 300 рублей.

Кроме брелоков чип „Тройки“ встраивают в кольца и браслеты. Все подобные сувениры принимают в экспрессах до аэропортов, в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте. Их также можно использовать для прохода в Московский зоопарк, планетарий и Третьяковскую галерею.