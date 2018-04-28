Железнодорожную станцию «Карачарово» в Москве оформят в стиле хай-тек

Дизайн новой железнодорожной станции «Карачарово» на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет выполнен в стиле хай-тек, сообщат «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичные власти

Основными цветами в оформлении будут белый и оранжевый. «Карачарово» и станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская», дизайн которой выполнен в подобной цветовой гамме, свяжет переход по принципу «сухие ноги». Общая площадь новой станции составит более 3 тыс. кв. м.