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Утвержден дизайн ж/д станции Карачарово
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Утвержден дизайн ж/д станции Карачарово 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Москомархитектура утвердила проект реконструкции железнодорожной станции Карачарово, которая войдет в состав ТПУ «Рязанское». Станцию на Горьковском направлении МЖД построят в стиле хай-тек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
При строительстве используют много стекла и металла. Основными цветами в оформлении станут белый и оранжевый. В этой же цветовой гамме выполнен дизайн станции МЦК Нижегородская, с которой Карачарово свяжет переход по принципу «сухие ноги».
Стеклянные павильоны станции накроет белая крыша в форме трамплина.
На станции появится пять пассажирских платформ, 10 сквозных путей для пригородных электричек и скоростных поездов, а также два тупиковых. Платформы смогут принимать 14-вагонные электропоезда пригородного сообщения и поезда дальнего следования.
Обновленный пункт после обновления станет конечным на маршрутах электричек четырех направлений: Горьковского, Курского, Казанского и частично Рижского. Строительство новой железнодорожной станции планируется завершить до конца года.
ТПУ «Рязанское» свяжет Кожуховскую линию метро, Большую кольцевую линию, МЦК и наземный общественный транспорт. Пассажиропоток ТПУ в часы пик составит около 110 тысяч человек в час и 600 тысяч пассажиров в день.
В составе ТПУ построят подземный паркинг, торговый комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, высотное офисное здание и апартаменты. Строительство ТПУ должны завершить к 2022 году.
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