Утвержден дизайн ж/д станции Карачарово

Москомархитектура утвердила проект реконструкции железнодорожной станции Карачарово, которая войдет в состав ТПУ «Рязанское». Станцию на Горьковском направлении МЖД построят в стиле хай-тек, сообщает портал мэра и правительства Москвы

При строительстве используют много стекла и металла. Основными цветами в оформлении станут белый и оранжевый. В этой же цветовой гамме выполнен дизайн станции МЦК Нижегородская, с которой Карачарово свяжет переход по принципу «сухие ноги».

Стеклянные павильоны станции накроет белая крыша в форме трамплина.

На станции появится пять пассажирских платформ, 10 сквозных путей для пригородных электричек и скоростных поездов, а также два тупиковых. Платформы смогут принимать 14-вагонные электропоезда пригородного сообщения и поезда дальнего следования.

Обновленный пункт после обновления станет конечным на маршрутах электричек четырех направлений: Горьковского, Курского, Казанского и частично Рижского. Строительство новой железнодорожной станции планируется завершить до конца года.

ТПУ «Рязанское» свяжет Кожуховскую линию метро, Большую кольцевую линию, МЦК и наземный общественный транспорт. Пассажиропоток ТПУ в часы пик составит около 110 тысяч человек в час и 600 тысяч пассажиров в день.

В составе ТПУ построят подземный паркинг, торговый комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, высотное офисное здание и апартаменты. Строительство ТПУ должны завершить к 2022 году.