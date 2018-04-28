Трамплин и хай-тек: какой будет станция Карачарово

Железнодорожную станцию Карачарово на Горьковском направлении построят в стиле хай-тек. Дизайн станции утвержден в Москомархитектуре. Его отличительной особенностью станет обилие стекла, металла, а основными цветами в оформлении станут белый и оранжевый. В такой же гамме выполнен дизайн станции Московского центрального кольца (МЦК) Нижегородская, с которой Карачарово свяжет переход по принципу «сухие ноги». Общая площадь станции Карачарово составит более трех тысяч квадратных метров.

Сергей Кузнецов. «Вестибюли новой железнодорожной станции Карачарово будут полностью прозрачными. Стеклянные павильоны накроет необычного вида крыша. Она будет повторять форму трамплина как символа скорости и движения», — рассказал главный архитектор города Москвы

Строящуюся станцию Карачарово называют мини-вокзалом столицы, так как этот пункт станет конечным и начальным на маршрутах электричек четырех направлений: Горьковского, Курского, Казанского и частично Рижского. После завершения строительства Карачарово войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанское», который свяжет метро, МЦК и пригородные поезда.

Согласно проекту на станции будет пять пассажирских платформ, 10 сквозных путей для пригородных электричек и скоростных поездов, а также два тупиковых. Платформы построят удлиненными, чтобы смогли останавливаться 14-вагонные электропоезда пригородного сообщения, а также поезда дальнего следования. С пригородных поездов пассажиры смогут пересаживаться на МЦК. Новая железнодорожная станция будет вплотную примыкать к станции МЦК Нижегородская. Переход между станцией Карачарово и Московским центральным кольцом будет построен по принципу «сухие ноги». Строительство новой железнодорожной станции планируется завершить до конца года.

Станция Карачарово войдет в состав крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла «Рязанское». Он свяжет Кожуховскую линию метро, Большую кольцевую линию, Московское центральное кольцо и наземный общественный транспорт. Предполагается, что пассажиропоток ТПУ «Рязанское» в часы пик будет составлять около 110 тысяч человек в час и 600 тысяч пассажиров в день. В составе ТПУ планируется построить подземный паркинг, торговый комплекс с торговыми галереями, ресторанами и кафе площадью 14 тысяч квадратных метров, а также высотное офисное здание и апартаменты. Строительство ТПУ «Рязанское» планируется завершить к 2022 году.