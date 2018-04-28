«Беломорскую» и «Нижнуюю Масловку» откроют в конце года

Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии откроют до конца 2018 года. На это же время запланировано открытие «Нижней Масловки» Большой кольцевой линии, сообщил в интервью порталу Москва 24 глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев

По его словам, сейчас на «Беломорской» ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений, а основные конструкции практически готовы. Глава Депстроя отметил, что многие работы приходится делать только ночью, так как здесь проходит действующая линия метро до «Ховрино».

При этом Бочкарев подчеркнул, что Замоскворецкую линию продлевать за станцию «Ховрино» не планируется. «Это не предусмотрено программой развития метрополитена», — объяснил он.

Собеседник портала Москва 24 также сообщил, что «Нижняя Масловка» в настоящий момент готова на 90 процентов, а перегонные тоннели между «Петровским парком и „Нижней Масловкой“ уже достроили.

»Открытие участка Большой кольцевой линии от «Петровского парка» до «Нижней Масловки» запланировано на конец года", — отметил глава Депстроя, добавив, что «Нижняя Масловка» — глубокого заложения из-за сложного геологического строения (обводненного грунта). Ее глубина составляет 65 метров.

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