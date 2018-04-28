Ещё
«Беломорскую» и «Нижнуюю Масловку» откроют в конце года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Беломорскую» и «Нижнуюю Масловку» откроют в конце года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии откроют до конца 2018 года. На это же время запланировано открытие «Нижней Масловки» Большой кольцевой линии, сообщил в интервью порталу Москва 24 глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас на «Беломорской» ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений, а основные конструкции практически готовы. Глава Депстроя отметил, что многие работы приходится делать только ночью, так как здесь проходит действующая линия метро до «Ховрино».
При этом Бочкарев подчеркнул, что Замоскворецкую линию продлевать за станцию «Ховрино» не планируется. «Это не предусмотрено программой развития метрополитена», — объяснил он.
Собеседник портала Москва 24 также сообщил, что «Нижняя Масловка» в настоящий момент готова на 90 процентов, а перегонные тоннели между «Петровским парком и „Нижней Масловкой“ уже достроили.
»Открытие участка Большой кольцевой линии от «Петровского парка» до «Нижней Масловки» запланировано на конец года", — отметил глава Депстроя, добавив, что «Нижняя Масловка» — глубокого заложения из-за сложного геологического строения (обводненного грунта). Ее глубина составляет 65 метров.
Полную версию интервью с главой столичного Дептранса читайте на нашем портале.
Москва24: последние новости
Платформу станции метро "Кунцевская" Филевской линии частично закроют Цветники с логотипом чемпионата мира по футболу появятся в столице Движение транспорта на нескольких улицах столицы перекроют 5, 8 и 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост83
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски108
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»24
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт48
Майские пенсии доставят по особому графику122
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение