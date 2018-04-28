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Тоннели от «Шереметьевской» до «Лефортово» начнут прокладывать в июне
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Тоннели от «Шереметьевской» до «Лефортово» начнут прокладывать в июне 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
К проходке перегонных тоннелей между станциями «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется приступить в июне 2018 года. Запуск всего северо-восточного участка БКЛ запланирован на 2021 год, сообщил в интервью порталу Москва 24 руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас степень готовности станций северо-восточного участка БКЛ разная. «На „Шереметьевской“ возводят эскалаторный тоннель и подходные выработки — это временные технические тоннели, необходимые для строительства станции. На „Ржевской“ началось строительство вестибюля, в начале апреля строители приступили к сооружению ограждающих конструкций. На „Стромынке“ и „Рубцовской“ возводятся ограждающие конструкции котлована, а на „Лефортово“ сооружаются основные конструкции станции», — рассказал Бочкарев.
Северо-восточный участок метростроевцам дается нелегко из-за сложного геологического строения и плотной городской застройки. «Здесь обводненные грунты, поэтому „Нижняя Масловка“, „Шереметьевская“ и „Ржевская“ будут глубокого заложения. Кроме того, плотная городская застройка: специалистам предстоит перенести огромный объем инженерных коммуникаций», — отметил глава Депстроя.
Андрей Бочкарев добавил, что Большую кольцевую линию планируется замкнуть в 2021 году. Кроме того, по словам чиновника, в этом месяце началось строительство станции «Давыдково» — западного участка БКЛ, который закончат одним из последних. Здесь разместят три станции: «Терехово», «Можайская», «Давыдково».
Полную версию интервью с главой Дептранса читайте на нашем портале.
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