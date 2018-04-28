К строительству станции «Физтех» планируют приступить в 2019 году — Бочкарев

Строительство станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии может начаться во второй половине 2019 года. Об этом сообщил в интервью порталу Москва 24 руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, чтобы протянуть Люблинско-Дмитровскую линию до поселка «Северный», необходимо разработать план участка. «Сейчас институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно ее утвердят во втором квартале 2019 года. Возможно, строительство станции „Физтех“ начнется уже во второй половине следующего года », — сказал глава Депстроя.

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство двух станций на салатовой ветке: «800-летие Москвы » и «Лианозово». «Строительство еще не началось, но недавно была определена подрядная организация на выполнение работ, строительство этих станций начнется в ближайшее время», — заявил Бочкарев.

Он отметил, что обе станции построят открытым способом, а перегоны пройдут с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов. «Станция „Улица 800-летия Москвы“ расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. А „Лианозово“ — правее Дмитровского шоссе, напротив Вагоноремонтной улицы», — напомнил глава департамента.

Собеседник портала Москва 24 также уточнил, что в следующем году метростроевцы приступят к прокладке линии в Коммунарку от станции метро «Улица Новаторов» Большого кольца метрополитена.

По словам Андрея Бочкарева, будет построено семь станций: «Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово», а протяженность линии составит 15,6 километра. «Это будет линия мелкого заложения. Максимальная глубина тоннелей — 25 метров», — отметил Бочкарев.

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