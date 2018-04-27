Москве посоветовали строить наземное метро с запасом

Главная задача, которую пытается решить Москва с запуском уже в будущем году движения на Лобненско-Одинцовском диаметре — первому из шести запланированных, — это, с одной стороны, разгрузить подземку, а с другой — привести регулярный транспорт в районы, где его нет. Париж, запуская свое «наземное метро» — электрички RER, — руководствовался тем же. «И теперь столицу Франции можно пересечь на электропоезде за 15 минут», — рассказал «РГ» Филипп Мартен , замгенерального директора RATP Group, транспортного оператора общественного транспорта Парижа.

А начинали французы, как и москвичи, с соединения железной дорогой севера и юга, запада и востока. Похоже история развивалась и в Вене . «Сейчас наша С-Бан пользуется очень большой популярностью, — говорил Карл Бергнер, руководитель подразделения метрополитена Wiener Linien GmbH&Co KG. — С-Бан очень разгрузило наше метро».

Москвичей же интересует прежде всего связь железной дороги с другими видами транспорта. Для этого город стремится сделать максимально удобными пересадки, «подтянуть» к ТПУ автобусы, предусмотреть и пешеходные маршруты для местных жителей. Другой вопрос, над которым ломают голову москвичи — оплата проезда. Разные каналы продаж, разные носители, как их совместить? В Париже и Монреале , например, до сих пор есть отдельные разовые билеты на общественный транспорт и метро. Но большинство постоянных пассажиров покупают единые — в Париже, например, они стоят 75 евро на месяц — и действуют на всех видах транспорта. Это гораздо выгоднее разовых билетов — проездной на одну поездку в Парижском метро стоит около двух евро. Билеты можно использовать и в поездах RER. Склоняются к объединению единого билета на базе «Тройки» и в Москве.

Начинали французы, как и москвичи, с соединения железной дорогой севера и юга, запада и востока

Тем более что есть и свой опыт на этот счет. В частности, вполне успешно действует единый проездной на месяц на наземный транспорт и метро — он стоит 2000 рублей. Есть и единый на электричку «Большая Москва». Купив его за 1570 рублей в месяц, можно ездить на всех электричках в радиусе 20-30 км от головных вокзалов. Если же приобрести оба билета, это обойдется в 3570 рублей, или около 50 евро, что ненамного дешевле европейских месячных единых. Остается лишь понять, как из двух билетов сделать один? Ведь для этого предстоит объединить несколько платежных систем, решить, кому из участников проекта (ЦППК, Москва, Московская область РЖД ), полагаются какие средства из полученных за билеты от пассажиров. И все это надо сделать за год — к 2019-му.

Впрочем, зарубежные эксперты считают срок реальным. «Движение можно запустить за год, если есть базовая инфраструктура, — говорит Карл Бергнер. — А также, если у всех участников проекта есть понимание и согласие, как его реализовать».

А чтобы поездки на новых диаметрах оставались подольше комфортными, Бергер советует строить их с запасом, ориентируясь на рост пассажиропотока.