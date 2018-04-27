Максим Шевченко: без ведома москвичей центр города превратили в ад

Журналист, участник праймериз левых сил по выборам мэра Москвы Максим Шевченко в гостях у «Свободной прессы» поделился мнением о развитии столицы.

«Москва — это город свободы. Свободы, развития человеческой инициативы, предпринимательства, творчества. И мне кажется, когда московская власть начинает сублимировать и демонстрировать суррогаты вместо подлинной свободы, подлинного творчества, это неприемлемо для самого духа Москвы. Настораживает расход московскими властями средств, которые тратятся на так называемые праздники — День города и т.п. А эффективно ли эти средства тратятся? А нельзя ли их потратить на что-либо другое? Допустим, на то, чтобы увеличить зарплату учителям, врачам… Поэтому главная моя претензия к московским властям: они не чувствуют духа Москвы. Он — особенный. Это не дух такой, знаете ли, потемкинской деревни, где можно отчитаться пластиковыми сверкающими деревьями и какими-то арками по Арбату и сказать: «Вот мы создаем москвичам праздничное настроение»…», — заявил Максим Шевченко.

Представитель «Левого фронта» отметил, что «власть должна быть открыта народу, задавать вопросы по ключевым моментам московской жизни».

«С таким, как реновация, власть опоздала, прямо скажем. А чего стоит «благоустройство» улиц! Этот ад, в котором мы прожили два года, с этими тротуарами, которые поплыли, как мы видим, сейчас весной. Без ведома москвичей центр города превратили просто в ад. Нарушено передвижение транспорта, огромные пробки. Резко сокращено количество автомобильных стоянок, не созданы новые большие подземные паркинги», — считает Максим Шевченко.

Ка сообщалось, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал в студии «Свободной прессы» о претендентах в кандидаты на пост мэра Москвы, целях и задачах праймериз «МосСовет 2018».

Выборы мэра Москвы: Кумин и Шевченко провели дебаты в «Открытой студии»

Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы