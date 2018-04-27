С 28 апреля в столице введут особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля 2018 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«С завтрашнего дня мы вводим в Москве особый противопожарный режим с тем, чтобы не допустить возгораний. Наша главная задача — вести профилактическую работу: привлечение авиации, беспилотных средств, добровольных подразделений, таких как ГБУ «Автомобильные дороги». А штатный состав МЧС и департамента по вопросам гражданской обороны будет находиться в постоянной готовности и вести боевое дежурство», — заявил он.

По его словам, сегодня, 27 апреля, были проведены учения по ликвидации очаговых и глобальных возгораний.

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