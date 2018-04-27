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Платформу станции «Кунцевская» частично закроют
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Платформу станции метро «Кунцевская» Филевской линии частично закроют 

Москва24 2 часа назад
Часть платформы станции "Кунцевская" Филевской линии столичной подземки закроют с 28 апреля из-за ремонта, сообщает Единый транспортный портал.
Посадка и высадка пассажиров на платформе по направлению из центра будет производиться из всех вагонов, за исключением первого.
Кроме того, войти и выйти к платформе по-прежнему можно только через вестибюли станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии. А посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра нужно доехать до "Молодежной" и вернуться.
На "Кунцевской" продолжается ремонт в рамках второго этапа реконструкции станций и инфраструктуры Филевской ветки метро. Работы на станции идут ежедневно. На время их проведения на "Кунцевской" голубой ветки будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров на станции "Пионерская". Они окажут помощь пассажирам и расскажут об изменениях в режиме работы станции "Кунцевская".
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