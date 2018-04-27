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Часть платформы станции метро «Кунцевская» Филевской линии будет закрыта с 28 апреля из-за ремонта
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Часть платформы станции метро «Кунцевская» Филевской линии будет закрыта с 28 апреля из-за ремонта 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«С 28 апреля 2018 г. для пассажиров будет временно закрыта часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии. Посадка и высадка пассажиров на платформе по направлению из центра будет производиться из всех вагонов, кроме первого. На станции «Кунцевская» продолжаются ремонтные работы в рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии метро. В настоящее время демонтаж конструкций вестибюля произведен на 80%, демонтаж конструкций платформы — на 53%. Работы на станции проводятся ежедневно, в них задействовано более 50 специалистов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на время проведения работ на станции «Кунцевская» Филевской линии будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров на станции «Пионерская». Они окажут необходимую помощь пассажирам и проинформируют об изменениях в режиме работы станции «Кунцевская».
«Напоминаем, что в связи с проведением реконструкции станции «Кунцевская» Филевской линии вход и выход пассажиров к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Кроме этого, посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно», — резюмировали в пресс-службе.
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