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Автобусы № 908 станут бестурникетными с 28 апреля
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Автобусы № 908 станут бестурникетными с 28 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Маршрут автобуса № 908 «Метро „Каширская“ — Метро „Филевский парк“ станет бестурникетным. С 28 апреля пассажиры смогут зайти через все двери и оплатить проезд с помощью валидаторов в салоне.
На линии будут работать автобусы особо большого класса, сообщает Агентство „Москва“. Благодаря новой системе проезда горожане смогут сэкономить в пути от 5 до 20 минут.
Автобус № 908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий подземки:Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филевскую. Он связывает несколько районов на юге и западе столицы. Вход во все двери доступен на 79 наиболее популярных автобусных маршрутах и на 27 маршрутах трамвая.
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