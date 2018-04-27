Автобусы № 908 станут бестурникетными с 28 апреля

Маршрут автобуса № 908 «Метро „Каширская“ — Метро „Филевский парк“ станет бестурникетным. С 28 апреля пассажиры смогут зайти через все двери и оплатить проезд с помощью валидаторов в салоне.

На линии будут работать автобусы особо большого класса, сообщает Агентство „Москва“ . Благодаря новой системе проезда горожане смогут сэкономить в пути от 5 до 20 минут.

Автобус № 908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий подземки:Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филевскую. Он связывает несколько районов на юге и западе столицы. Вход во все двери доступен на 79 наиболее популярных автобусных маршрутах и на 27 маршрутах трамвая.