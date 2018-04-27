Собянин высказался о переименовании розовой ветки

Столичный мэр также призвал граждан сделать свой выбор на портале «Активный гражданин».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, для чего необходимо переименовать розовую линию столичного метрополитена. Он также призвал граждан сделать свой выбор на портале «Активный гражданин».
Глава города пояснил, что рабочее название розовой ветки «Кожуховская» совпадает с именем одной из станции, кроме того, она никак не связана с районом Кожухово.
— Линию необходимо переименовать, чтобы избежать путаницы, — отметил мэр в своем официальном микроблоге в Twitter.
Давайте выберем на портале #АГ название новой, розовой линии #мосметро. Ее рабочее название "Кожуховская", но мы предлагаем переименовать ветку, чтобы избежать путаницы. В Москве уже есть одноименная станция, и эта линия никак не связана с районом Кожухово https://t.co/gV2Os4XoQm— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.