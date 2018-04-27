Собянин высказался о переименовании розовой ветки

Давайте выберем на портале #АГ название новой, розовой линии #мосметро. Ее рабочее название "Кожуховская", но мы предлагаем переименовать ветку, чтобы избежать путаницы. В Москве уже есть одноименная станция, и эта линия никак не связана с районом Кожухово https://t.co/gV2Os4XoQm— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.