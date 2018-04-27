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Только 29% станций московского метро, МЦК и монорельса доступны для маломобильных людей
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Только 29% станций московского метро, МЦК и монорельса доступны для маломобильных людей 

Strelka Magazine 52 минуты назад
Фото: Strelka Magazine
Исследование провели городские активисты и авторы Telegram-канала «Будь я главой Дептранса».
СХЕМА СТАНЦИЙ МЕТРО, ДОСТУПНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
На карте выше отмечены все станции, оборудованные лифтами и специальными платформами. Пунктиром отмечены все линии и участки веток, на которые попасть инвалидам-колясочникам без посторонней помощи невозможно.
По мнению исследователей, доля маломобильных пассажиров в городе составляет около 30% — это маленькие дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своих заявлениях не раз отмечал, что цель правительства — построить метро в шаговой доступности для 95% горожан. Однако активисты подсчитали, что из 251 станциb московского метро, МЦК и монорельса только 72 доступны всем пассажирам для беспрепятственного использования. Все они находятся за пределами Кольцевой линии: люди на инвалидных колясках не могут попасть в центр города на метро.
Активисты отмечают, что сейчас есть техническая возможность оборудовать подъёмниками и лифтами четыре станции мелкого заложения внутри кольца — «Комсомольскую», «Библиотеку имени Ленина», «Кропоткинскую» и «Смоленскую».
Из 71 пересадки московского метро только на девяти нет препятствий для передвижения на кресле-коляске. На некоторых станциях для входа в лифт необходимо открыть тяжёлую металлическую дверь: людям с ограниченными возможностями сделать это тяжело. Попасть в лифт без купленного билета невозможно: если маломобильный пассажир планирует приобрести проездной в вестибюле, сам он с этой задачей не справится.
Городские активисты предлагают разработать новый стандарт по обеспечению беспрепятственного перемещения в метро для всех горожан, установить лифты и лестничные подъёмники там, где это возможно, и запустить службу обратной связи для сообщений о недоступности станции или тротуара.
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