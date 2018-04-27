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Участники мотопарада проедут по проспекту Мира
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Участники мотопарада проедут по проспекту Мира 

Управа Останкинского района 55 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Ежегодный парад мотоциклов пройдет в столице в будущую субботу, 5 мая. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор; при этом часть маршрута пройдет по проспекту Мира.
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, колонна начнет движение в 11.30 от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу, затем свернет на проспект Мира и проедет до памятника «Рабочий и колхозница». Там, развернувшись, двинется снова в центр.
Мотопарад завершится в 12.30 на Воробьевых горах концертом и развлекательной программой. (иб)
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