В Москве расцвела самая большая кувшинка в мире

Ольгу Архипову. В «Аптекарском огороде» расцвела самая большая в мире кувшинка — Виктория амазонская, сообщает m24 со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ

Диаметр листьев составляет два метра. Снизу листья имеют шипы.

Цветок кувшинки живёт примерно 48 часов. За это время он успевает поменять цвет и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых сильным ароматом, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь кувшинка становится пурпурной, мужского пола и без запаха. Она полностью раскрывается и выпускает насекомое с пыльцой.