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В Москве расцвела самая большая кувшинка в мире
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В Москве расцвела самая большая кувшинка в мире 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В «Аптекарском огороде» расцвела самая большая в мире кувшинка — Виктория амазонская, сообщает m24 со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову.
Диаметр листьев составляет два метра. Снизу листья имеют шипы.
Цветок кувшинки живёт примерно 48 часов. За это время он успевает поменять цвет и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых сильным ароматом, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь кувшинка становится пурпурной, мужского пола и без запаха. Она полностью раскрывается и выпускает насекомое с пыльцой.
В 2017 году НСН сообщала, что в «Аптекарском огороде» в Москве впервые дал плоды кактус, который называют «царица ночи».
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