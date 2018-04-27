Рассказываем, как будут ходить автобусы 28 апреля в «режиме ЧМ» в Нижнем Новгороде

Таким образом, несмотря на то, что Канавинский мост и прилегающие к нему дороги планируется не закрывать до 13.00, общественный транспорт по переправе ходить не будет весь день. Маршруты переносят на метромост. По крайней мере, так говорится в постановлении администрации Нижнего Новгорода.

Итак, 28 апреля с 5 часов утра и до конца дня изменится схема движения общественного транспорта:

Временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов №№18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20, Т-138 — до остановочного пункта «ФОК Мещерский»; автобусов маршрутов №№87, Т-42 — до остановочного пункта «Площадь Революции».

Движение автобусов маршрутов №№52 и Т-24, следующих от улицы Бурнаковской в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по улицам Бурнаковской, Акимова, Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, улице Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской, Акимова, Бурнаковской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№18 и 41, следующих от улицы Акимова в направлении площади Горького, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №70, следующих от улицы Акимова в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршруту. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№66, 67, 86, Т-113, Т-138, следующих от улицы Акимова в направлении улицы Июльских дней, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улицам Ивана Романова, Луначарского, площади Революции, улицам Прокофьева, Долгополова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Литвинова, Ивана Романова , Должанской, Мурашкинской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№48, 95, №Т-21, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Долгополова, будет временно организовано по Московскому шоссе, улицам Ивана Романова, Луначарского, площади Революции, улицам Прокофьева и Долгополова. В обратном направлении — по улицам Литвинова, Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№3, 71, 90, 92, Т-41, Т-45, Т-71, Т-90, следующих от Московского шоссе в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута № Т-47, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Большой Покровской, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Большой Покровской и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута № Т-57, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Горького, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№19, 61, 91, Т-40, следующих от улицы Литвинова в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Луначарского, площади Революции и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№26, 43, 50, Т-37, следующих от улицы Литвинова в направлении площади Горького, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Луначарского, площади Революции и далее — по маршрутам.

28 апреля для доставки болельщиков на стадион будут введены специальные автобусы — шаттлы. Они будут ходить по четырем маршрутам. Стоимость проезда в шаттле аналогична проезду в городском общественном транспорте, действует транспортная карта и льготы. Проехать в них могут все желающие. Только имейте ввиду: шаттлы останавливаются не на всех остановках, а только на обозначенных в маршруте. Например, шаттла S5, соединяющего площадь Ленина и станцию метро «Горьковская» промежуточная остановка всего одна — на Благовещенской площади.