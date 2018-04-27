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Сергей Собянин подписал документ о создании нового пожарного подразделения
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Сергей Собянин подписал документ о создании нового пожарного подразделения 

Вечерняя Москва 1 час назад
Содержание подразделения будет обеспечиваться за счет средств бюджета столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 апреля, подписал распоряжение, согласно которому в Москве будет создано объектовое подразделение противопожарной службы города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
— Установить, что на территории акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» создается объектовое подразделение противопожарной службы города Москвы, — говорится в документе.
Как сообщается, содержание подразделения будет обеспечиваться за счет средств бюджета столицы.
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