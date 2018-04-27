Сергей Собянин подписал документ о создании нового пожарного подразделения

Содержание подразделения будет обеспечиваться за счет средств бюджета столицы.

— Установить, что на территории акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» создается объектовое подразделение противопожарной службы города Москвы, — говорится в документе.

Как сообщается, содержание подразделения будет обеспечиваться за счет средств бюджета столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин подписал закон о внесении почти 30 изменений в избирательный кодекс

Сергей Собянин провел ряд кадровых перестановок в городских структурах власти