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Сергей Собянин назначил трех новых заместителей
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Сергей Собянин назначил трех новых заместителей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Новые назначения получили Галина Агафонова, Эдуард Лысенко и Владимир Макаров.
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 апреля, назначил на различные посты трех новых заместителей. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Глава города назначил Галину Агафонову на должность первого заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.
— Назначить Галину Агафонову на должность первого заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы с заключением служебного контракта до достижения ею предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Москвы, — сообщается в документе.
Сообщается, что она освобождается от должности заместителя начальника столичного управления по обеспечению деятельности мировых судей.
Эдуарда Лысенко мэр Москвы назначил первым заместителем руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
Отмечается, что служебный контракт с Эдуардом Лысенко заключен на пять лет.
Сергей Собянин назначил на пост первого заместителя руководителя департамента информационных технологий города Владимира Макарова.
— Назначить Владимира Макарова на должность первого заместителя руководителя департамента информационных технологий города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, — сообщается в соответствующем документе.
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