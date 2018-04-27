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В Ростов прибыл старинный поезд времен Великой Отечественной (фоторепортаж)
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В Ростов прибыл старинный поезд времен Великой Отечественной (фоторепортаж) 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 27 апреля, на станцию Ростов-Главный приехал ретропоезд «Победа». Донская столица стала конечной остановкой на его пути. Когда-то в его вагонах ездили участники Великой Отечественной войны, а на платформах перевозили военную технику.
Посмотреть на старинный поезд собрались сотни ростовчан Многие уже готовы к шествию «Бессмертного полка»
Поезд прибыл на станцию Ростов-Главный
— В этом году исполняется 75 лет победному завершению битвы за Кавказ, и именно этому событию посвящено путешествие поезда. Всего состав проехал две тысячи километров и сделал остановки на станциях Каменская, Таганрог-1, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Новороссийск, — рассказали в пресс-службе СКЖД.
В этом году путешествие посвящено 75-летию победы в битве за Кавказ
Поезд останавливался на 45 станциях Артисты пригласили зрителей потанцевать под военные песни
Поезд создан из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Вся техника из экспозиции музей истории СКЖД. Кстати, 9 мая все, кто интересуется военной историей, смогут бесплатно сходить на экскурсии в музей железнодорожной техники на станции Гниловская, между улицами Всесоюзной и Портовой.
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