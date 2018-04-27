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Э. Лысенко назначен первым заместителем руководителя ДИТ
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Э. Лысенко назначен первым заместителем руководителя ДИТ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым назначил Эдуарда Лысенко первым заместителем руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ). Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Назначить Э. Лысенко на должность первого заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы», — говорится в распоряжении. Отмечается, что служебный контракт с Э. Лысенко заключен на пять лет.
Этим же документом Э. Лысенко освобождается от должности заместителя руководителя ДИТ, которую он занимал с ноября 2016 г.
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