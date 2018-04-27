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С. Собянин назначил первого замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы
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С. Собянин назначил первого замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Галину Агафонову на должность первого заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра столицы.
«Назначить Г. Агафонову на должность первого заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы с заключением служебного контракта до достижения ею предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Москвы», — говорится в документе.
При этом Г. Агафонова освобождается от должности заместителя начальника столичного управления по обеспечению деятельности мировых судей.
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