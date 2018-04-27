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В 4-м Вешняковском проезде разобьют сад «Шестое чувство»
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В 4-м Вешняковском проезде разобьют сад «Шестое чувство» 

Управа Рязанского района 36 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья «Шестое чувство» появится в 4-м Вешняковском проезде на территории Рязанского района. Об этом говорится в сообщении на портале правительства и мэра Москвы.
«В саду смогут отдыхать все желающие москвичи, но прежде всего он будет рассчитан на горожан с ограниченными возможностями здоровья. В нем будет несколько тематических зон: «Природа России», «Огород», «Аптекарский огород», — сказано в источнике.
Адрес будущего тактильного сада: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. (мю)
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