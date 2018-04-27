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Завтра из Москвы в Санкт-Петербург отправятся Ласточки
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Завтра из Москвы в Санкт-Петербург отправятся Ласточки 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Продажа билетов на поезда «Ласточка» сообщением Москва — Санкт-Петербург будет открыта в ближайшие часы во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билетов — фиксированная. Так, стоимость проезда в поезде № 732 во втором и третьем классах — 699,90 руб. Стоимость проезда в поезде № 734 в бизнес-классе — 2999,90 руб., в экономическом — 1499,90 руб., в базовом — 999,90 руб.
Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет — на 50%.
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