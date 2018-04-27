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В столице выбрали финалистов конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
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В столице выбрали финалистов конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» 

Мои Черемушки 39 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Экспертный совет Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»-2018 определил финалистов в профессиональных номинациях. Их проекты украсят Москву в конце августа, затем профессиональное жюри определит лучшие из них, передает Агентство «Москва».
«Работ, которые эксперты отобрали для финального этапа конкурса, оказалось больше, чем предполагалось изначально, 39 вместо 31: 15 ландшафтных проектов в номинации «Большой выставочный сад», 21 в номинации «Малый выставочный сад» и 3 в студенческой номинации, появившейся в этом году. И кроме этого, эксперты призывают дополнительно увеличить число финалистов», — рассказали в оргкомитете.
Напомним, в прошлом году фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» прошел с 20 июля по 6 августа на 34 городских площадках и на территории восьми парков. На площадках фестиваля все желающие смогли освоить азы флористики и садоводства на мастер-классах, а также применить знания на практике, украшая цветники в своих округах. Также гости фестиваля смогли оценить современные мировые тенденции растительного и цветочного дизайна. В дни его проведения цветочными композициями украсили не только улицы и площади в центре столицы, но и площадки в других округах. Кроме того, в рамках фестиваля прошли дни торта, пряника, мороженого и множество других увлекательных событий.
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