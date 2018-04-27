В петербургской подземке появился «Литературный поезд» 

На синей ветке метро Петербурга запустили проект «Мобильная библиотека» ко дню книги. Как сообщает пресс-служба Смольного, состав включает в себя восемь вагонов и узнать его можно по символике 315-летия Северной столицы.
Пассажиры во время поездки могут бесплатно скачать на свои смартфоны и планшеты более 100 книг, в том числе петербургских и московских писателей. Кроме того, всем пассажирам подземки будут доступны произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе, среди которых шедевры авторства Кадзуо Исигуро, Элис Манро, Жозе Сарамаго, Орхана Памука.